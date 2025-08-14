Новини
Политолог: Не Пеевски, а лидерите на четирите партии в мнозинството командват държавата
Автор: Екип Ruse24.bg 09:06Коментари (0)77
© Булфото
Правителството предизвика бурни обществени реакции, след като обяви намерението си да продаде над 4400 държавни имота в цялата страна – сред тях зелени площи, културни обекти и терени с потенциал за обществена инфраструктура. Мярката, представена като част от програма за "оптимизация на държавната собственост“, бе посрещната с остра критика от опозицията, президента и граждански организации, които виждат в нея заплаха за националния интерес и културното наследство. Ще доведе ли размяната в позициите на партиите до ново прегрупиране в парламента?

Политологът доц. Милен Любенов смята, че всеки политик говори на своите избиратели. "Радев и Пеевски водят изборна кампания с позициите си по темата - това е популизъм и демагогия. Разпродажбата на държавни имоти е добра идея, но неизпълнена. Първо списъкът с имоти беше качен, а после свален. Идеята трябва да се преосмисли, за да има по-голяма публичност. Така въпросните имоти няма да се рушат, а ще могат да бъдат стопанисвани от частни субекти", посочи той в ефира на NOVA. 

По думите му позицията на Пеевски - против продажбата на имоти - не е в полза на ГЕРБ. 

Политическият пиар Нидал Алгафари смята, че повечето продажби стават като замяна между държавата в държавата. "Ако дадено министерство има отпаднала нужда от някой имот, той може да бъде прехвърлен на друго ведомство чрез сделка, не е само вариантът за продажба. Трябва да се помисли дали имотите трябва да тежат на администрациите или да се дадат на който може да ги употреби. Не Пеевски, а лидерите на четирите формации в мнозинството командват държавата и те решават какво се случва. Имотите трябва да се продадат на най-добра за държавата цена по прозрачен начин на търг", смята той.

