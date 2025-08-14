ЗАРЕЖДАНЕ...
|Политолог: Не Пеевски, а лидерите на четирите партии в мнозинството командват държавата
Политологът доц. Милен Любенов смята, че всеки политик говори на своите избиратели. "Радев и Пеевски водят изборна кампания с позициите си по темата - това е популизъм и демагогия. Разпродажбата на държавни имоти е добра идея, но неизпълнена. Първо списъкът с имоти беше качен, а после свален. Идеята трябва да се преосмисли, за да има по-голяма публичност. Така въпросните имоти няма да се рушат, а ще могат да бъдат стопанисвани от частни субекти", посочи той в ефира на NOVA.
По думите му позицията на Пеевски - против продажбата на имоти - не е в полза на ГЕРБ.
Политическият пиар Нидал Алгафари смята, че повечето продажби стават като замяна между държавата в държавата. "Ако дадено министерство има отпаднала нужда от някой имот, той може да бъде прехвърлен на друго ведомство чрез сделка, не е само вариантът за продажба. Трябва да се помисли дали имотите трябва да тежат на администрациите или да се дадат на който може да ги употреби. Не Пеевски, а лидерите на четирите формации в мнозинството командват държавата и те решават какво се случва. Имотите трябва да се продадат на най-добра за държавата цена по прозрачен начин на търг", смята той.
