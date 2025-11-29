Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през последните години
© Булфото
По думите му това не е протест на отделни партии, а на широк спектър недоволни граждани. "Това е протест на всички гневни срещу случващото се в управлението, коалицията, дори в опозицията. Не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години", посочи той пред NOVA NEWS.
Според Киряков на площада са били видими симпатизанти както на десни формации, така и на "Възраждане" и привърженици на президента. Въпреки това той сподели,че не вижда потенциал за устойчив антиправителствен фронт. "Всеки ще се опита да намери себе си в този протест, но той не принадлежи на партиите. Това не е структурата на бъдещо управляващо мнозинство", заяви политологът.
Той описа ситуацията като по-различна, но с натрупано напрежение. "В предишни протести нямаше този заряд. Сега управляващите са достигнали някакъв предел. Хората имат по-голяма готовност да изразят гнева си", съобщи Киряков.
Политологът уточни, че бюджетът не е оттеглен, а временно замразен, което отваря възможност за нови разговори с работодатели и синдикати. Според него обаче коренът на проблема е по-дълбок. "Необходима е реформа в институции като МВР. Увеличения от над 50% са неприемливи, когато други сектори също имат нужда", сподели той.
Той коментира и думите на Бойко Борисов: "След малко премиерът ще каже какво съм решил“. "Това е част от наратива му, че той държи лостовете на властта. И по всичко личи, че участието му в управлението остава ключово", добави Киряков.
За финал политологът заяви, че последните седмици показват една тревожна тенденция. "Политиците спестяват истината на обществото, но загубиха още малко доверие", заключи той.
