Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Новата формация и Румен Радев ще се окажат водещи в следващия парламент и структурирането на българския политически живот. Той ще се опита да максимално да не влиза в конфликти и да остави всички врати отворени. Радев умее да държи по-обединителна реторика, има опит и разбиране в тази сложна ситуация Това каза социологът Кънчо Стойчев в ефира на NOVA.

Публицистът и блогър Иван Стамболов коментира, че се търсят популистки формули, а Радев ще направи всичко възможно, за да бъде максимално стабилно и дълго време до обществения ресурс.

Политологът Веселин Стойнев смята, че Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа. Според него тук липсва ясна политическа идентичност и затова по външнополитически въпроси Радев говори само за дипломация без конкретика. Стойчев запита каква да бъде позицията на Радев за Иран, при положение, че и в Европа има различни виждания по тази тема.