Румен Радев предпочита да бъде сам на "сцената", сякаш влиза в ролята на цар, досега не е дал конкретна информация, по въпросите, които ни интересуват. Той направи това, което е логично, но нечестно - целта му е да казва малко, за да държи широко разперено крилото на потенциалните си симпатизанти. Българската социология казва, че се чака нов политически играч, който ще има големи шансове, но друг е въпросът доколко Радев е нов играч. Това каза пиар експертът Диана Дамянова по повод интервюто на Радев по БТН.
Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков е на мнение, че не може да се очаква от Радев да коментира с имена какво визира, говорейки за олигархия. Той също така не смята, че трябва и да се очаква досегашният президент да обяви сега с коя партия или коалиция ще отиде на изборите.
Политологът Светослав Малинов посочи, че от интервюто е разбрал, че досегашният президент ще направи партия, но "тази новина не ни върши работа". "Румен Радев нямаше вид на човек, който ще атакува олигархията и ще я победи. Да, спомена я, но много страхливо. Това, че не казва имена, не е случайно", допълни той. "Радев се позиционира като човек, който осъзнава, че трябва да прави коалиции и е готов за това", коментира пред NOVA още експертът.
Според Малинов Радев не се държи като лидер на партия, която ще търси мнозинство, а все още като президент, което обаче не го позиционира добре на партийното поле. По негови думи Радев може да спечели, като не казва нищо конкретно.
Дамянова коментира, че въпросът, който стои на дневен ред е дали досегашният президент ще води битка с олигархията или само с част от нея. По нейни думи Радев е "отворил вратите" за управленска коалиция.
Политолог: Румен Радев не се държи като лидер на партия, която ще търси мнозинство
