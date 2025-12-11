Политолог: Това, че има оставка все още не означава, че правителството е паднало
Тревожният исторически факт според него е, че падането на правителството преди Коледа никога не води до нещо добро за страната ни, като даде пример с падането на правителството на Луканов през 1990 г. и последвалата го Лукановата зима и "грандиозният първи комунистически грабеж след комунизма“. Падането на правителството на Филип Димитров доведе до идване на "правителството на мафията“, правителството на Беров. Падането на правителството на Беров преди Коледа, 1994 г. доведе до правителството на Жан Виденов, след което последва Жан Виденовата зима и "вторият грандиозен посткомунистически грабеж. Трябва да бъдем много тревожни във връзка не просто със самата дата на падане на правителство преди декемврийските празници, а след това какво ще последва и какъв исторически опит имаме от това“.
Мащабните исторически протести в България започват винаги с искане за истинска промяна, но винаги се случва така, че такава промяна не идва, посочи още гостът и добави, че трябва да сме внимателни "сега, след тези протести, да не бъде дадена властта на човека, който дебне от засада в Президентството, да узурпира тези абсолютно легитимни протести в името на демокрацията и те да ни докарат една истинска диктатура, каквато е целта на проруската олигархия, която за съжаление има силни позиции в нашето общество. Това е заплаха за европейското бъдеще на България,“ категоричен е Дойчев.
Според него, при едни предсрочни избори малките политически проекти, като МЕЧ, "Величие“, БСП се очаква да отпаднат от политическата игра, като има вероятност електоратите им, заедно с този на "Възраждане“ да се влеят във все по-вероятният проруски и антидемократичен проект, воден от "кандидат-диктатора Румен Радев“. "Все пак очаквам, тези проевропейски, продемократични сили, проевроатлантически сили да намерят начин за път към себе се, за да не позволят отново да имаме проруски президент и най-сетне да имаме достоен проевропейски президент. И на второ място, да се създаде едно работещо правителство, което да осъществи именно тези важни, стратегически важни за България, институционални реформи, които се изискват за наше добро и от ЕС,“ убеден е политологът, като изрази надежда, че от самия протест ще се формира нова проевропейска партия от млади хора, която да обере протестния вот и “да отразява чистата младежка енергия за една истинска промяна към европеизация и демократизация“.
