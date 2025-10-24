ЗАРЕЖДАНЕ...
Политолог: В момента "ДПС-Ново начало" е в електорален растеж
"Нямаше преформатиране на властта. Борисов в хитовата си реч миналата седмица поиска няколко неща. Едното беше смяна на председателя на НС – намекна за нея, прехвърляйки отговорността и вината за резултатите от Пазарджик върху председателя на парламента заради свръхактивното ѝ поведение. Много необоснована критика според мен", коментира Славев пред bTV.
"Второто, което поиска, е смяна на структурата вътре в подкрепящите изпълнителната власт, като поиска "ДПС-Ново начало“ да влезе в управлението, за да може да понесе отговорността, защото по думите му участието на ГЕРБ в това управление носи негативи. Според Борисов, ако влезе "Ново начало“, би трябвало да споделя с другите партии тези негативи", каза още той.
"Спомена за концесии на министерства, но виждаме, че абсолютно нищо от това няма да се промени. Въпросът, който се повдига, е доколко вече тежи думата на Борисов. За съжаление, ми се струва, че вървим по един паралелен сценарий по начина, по който се случи изместването на Ахмед Доган от ДПС", на мнение е политологът.
"В момента "ДПС-Ново начало“ е в електорален растеж. Според мен обаче не трябва да правим екстраполация от изборите в Пазарджик за цялата страна, защото с 5000 гласа да си първа политическа сила в областен град – това са три сватби и две кръщенета", каза още Теодор Славев.
"Провалът на тази коалиция е най-желаната политическа цел. Описанието на сегашната ситуация е в най-черните краски. Реалистичната оценка на това, което се случва, е в този случай Борисов се опита да пробва и да накара своите партньори категорично да заявят вижданията си за перспективите пред този кабинет“, заяви политологът Румяна Коларова.
"Първоначално форматът беше не с Делян Пеевски, а с Ахмед Доган. В момента в публичното пространство трябва да се приеме, че "ДПС-Ново начало“ е подкрепящата партия. Обвързване с подкрепяща партия не е свързано с договаряне и писмено споразумение, защото е пределно ясно, че подкрепящата партия в коалиционните формати има ситуационна роля. Конкретно в този парламент няма ситуационна роля“, коментира още тя.
По думите ѝ Бойко Борисов е обект на най-злостни подигравки.
"Политическата ситуация за него в момента е много неблагоприятна от гледна точка на публична реалност“, посочи Коларова.
