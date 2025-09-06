Новини
Политолог: Въпреки геополитическото разделение българите често намират единство в каузи
Автор: Веселка Иванова 20:21Коментари (0)91
©
Българското общество е сериозно разделено по геополитическа линия. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ политологът д-р Теодора Йовчева.

"В последните две години работя по проект, който се нарича Share society ("Споделено общество“). Той изследва доколко едно общество е сплотено или разделено. България не е Испания, където има баски и каталунци с тежки етнически и културни конфликти, водещи до желание за автономия. България не е и Белгия, където съществува лингвистично разделение. В този смисъл страната ни не е тежко разделена по демографски причини. Но геополитическият фактор – още от времето на Съединението до днес – винаги е съществувал в различни форми. Именно геополитическата линия е тази, която води до сериозно разделение в българското общество – между прозападната и източната ориентация. След Съединението тя имаше един характер, а в ерата на социалните мрежи и информацията придобива друг, но интензитетът остава същият“, обясни тя.

"Българското общество е сериозно разделено по тази линия, въпреки че няма предпоставки за такава тежка поляризация в обществото, каквато наблюдаваме“, добави политологът.

Д-р Йовчева все пак подчерта, че въпреки това българското общество често успява да се обедини: "Макар и разделено, то много често намира сили за солидарност – около каузи, свързани с помощ при бедствия или в моменти на спортни успехи.“

Още по темата: общо новини по темата: 76
06.09.2025 400 атлети отбелязаха Съединението с щафетен маратон в София
06.09.2025 "Оръжието на свободата" и героичните събития оживяха в Сандрово
06.09.2025 Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
06.09.2025 Министърът на правосъдието пред паметника на ген. Вазов в София: Днес отдаваме почит на един изключителен българин и пълководец
06.09.2025 Слави Трифонов: Тогавашните българи са показали как се прави
06.09.2025 Зафиров: Съединението е урок по воля и решимост, който днес е по-актуален от всякога
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
