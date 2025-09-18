Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, че и по този начин нищо няма да постигнат
Автор: Екип Ruse24.bg 10:51Коментари (0)65
©
Политологът професор Милена Стефанова и медийният експерт доц. Георги Лозанов с коментар в ефира пред NOVA NEWS относно словесния сблъсък между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента. Двамата влязоха в спор, като си размениха остри реплики.

"Доста е плашещо, защото е проявена много голяма агресия.  Словесна агресия, която има за цел да излезе извън политическото.  Репликите бяха свързани с персонални и лични въпроси.  Ако това е тонът между политиците, то във всички случаи не е в полза на гражданите.  И това е целия проблем в този вот на недоверие.  Въобще няма разговор по темите на вота, а има разговор от типа "Ти си такъв, ти си онакъв", обясни Лозанов.

Проф. Стефанова подкрепи мнението му и определи полемиката между двамата политици като скандална.

"Нищо друго няма да се случи в днешния парламентарен ден, освен каквито и въпроси да се обсъждат, агресията да продължи", допълни тя. И коментира, че не вижда смисъл от акцията на ПП, които по-рано блокираха входовете на служебния паркинг на НС.

"Партията показа, че е безсилна и няма по какъв друг начин да реализира това,  което според нея е справедливото и правилното.  Ако това е вярно, е много жалко.  Защото само безсилието може да те доведе до тази идея да блокираш паркинг на автомобили  на Пеевски и Борисов.  И без това от сутрин до вечер само за тях говорят.  Сега още един път показаха на целия български народ,  че всъщност и по този начин нищо няма да постигнат от своите цели", смята професорът.

Още по темата: общо новини по темата: 4
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
12:50 / 16.09.2025
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
15:05 / 16.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
18:12 / 16.09.2025
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
13:00 / 16.09.2025
Актуални теми
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
51-ото Народно събрание
Бюджет 2026
България в еврозоната
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: