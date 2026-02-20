Политологът Александър Маринов: Най-големият проблем на този кабинет е, че гледа към миналото
"Не мисля, че повечето от тях имат достатъчно добър управленски опит от гледна точка на специфичните изисквания към работата на служебното правителство, тъй като тук няма време за учене, за грешки, поправяне на грешки и т.н. Тук има определени срокове, в които трябва да се действа", категоричен е той.
Относно замисъла за вицепремиер по честни избори, Маринов го нарече "екзотика".
"Това все едно да имаме министър по минаване на зелено, или министър по спазване на закона. Как може да има министър за честни избори? Изборите по дефиниция трябва да са честни. И не само един вицепремиер, не само правителство, всички институции трябва да работят за това. Другите като не носят такава титла, какво значи, че са за нечестни избори ли?", каза политологът, допълвайки, че това е "политически етикет", който има за цел да носи елементи на политическа реклама.
Относно свикването на заседание на пленума на ВСС за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите на главен прокурор, политологът обясни: "Това е пробвано няколко пъти при служебни правителства преди. Не се увенча с успех, и според мен няма основания да се смята, че ще се увенчае с успех. Има един контраход, който може да бъде още по-убедителен, просто по някакви съображения да се оттегли Сарафов и да бъде избран друг, който обаче ще бъде избран от същия състав на ВСС", каза той.
Според него Гюров е поставил в неудобно положение министъра на правосъдието, като му е разпоредил да предприеме стъпки по отношение на Сарафов. "Това не влиза в преките му задължение като служебен правосъден министър. Това е реформа или политика, която би трябвало да се опира на едно солидно мнозинство и да има определени лостове. Служебното правителство обаче няма такива лостове", обясни Маринов.
