Ако няма решение от страна на държавата до 21 ноември, най-лошият сценарий е да започне да имаме недостиг на горива, което може да ескалира в недоволство. Това заяви политологът от социологическа агенция "Мяра" Светлин Тачев, в предаванетоОт правителството уверяват, че криза с горивата няма да има, но все пак опасенията остават."Това малко ми прилича на ситуацията с овладяването на повишението на цените на стоките от гледна точка на приемането на еврото и този период, който приближаваме - влизането на страната официално в еврозоната. Струва ми се, че там държавата не успява да го направи. Поне от това, което виждам аз като потребител", обясни Тачев."Влизаме в една ситуация, в която всичко се върти около това, всъщност държавата ще може ли да лидира този процес или ще го изпусне от контрол. Защото изпускането му от контрол в зимните месеци, предвещава възможност за ескалация, социално недоволство и разместване на политическите пластове.", подчерта той.Според политологът Народното събрание и правителството остават с ниско доверие, което той подчерта, че не се наблюдава от скоро.Тези прогнози показват "трайно недоволство, трайно недоверие, трайно негативно отношение към тези институции, особено към Народното събрание." допълни Тачев.