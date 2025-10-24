ЗАРЕЖДАНЕ...
Политологът Светлин Тачев за "Лукойл": Ако няма решение до 21 ноември, най-лошият сценарий е недостиг на горива
©
От правителството уверяват, че криза с горивата няма да има, но все пак опасенията остават.
"Това малко ми прилича на ситуацията с овладяването на повишението на цените на стоките от гледна точка на приемането на еврото и този период, който приближаваме - влизането на страната официално в еврозоната. Струва ми се, че там държавата не успява да го направи. Поне от това, което виждам аз като потребител", обясни Тачев.
"Влизаме в една ситуация, в която всичко се върти около това, всъщност държавата ще може ли да лидира този процес или ще го изпусне от контрол. Защото изпускането му от контрол в зимните месеци, предвещава възможност за ескалация, социално недоволство и разместване на политическите пластове.", подчерта той.
Според политологът Народното събрание и правителството остават с ниско доверие, което той подчерта, че не се наблюдава от скоро.
Тези прогнози показват "трайно недоволство, трайно недоверие, трайно негативно отношение към тези институции, особено към Народното събрание." допълни Тачев.
Още по темата
/
Костадинов: Сега правителството не трябва да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", а да направи така, че да запази рафинерията у нас
14:40
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:29
Енергиен експерт: Очаква се поскъпване на горивата с 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари
09:01
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:52
Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси
23.10
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
Още от категорията
/
Психолог: Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справя добре, определено е тревожен
20:55
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
19:04
Радослав Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.