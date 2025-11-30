Русия изобщо не се интересува от плана за примирие, и това се показва от ударите, които нанасят всяка нощ. Ако Русия се стреми към това примирие, тя би анонсирала затишие на ударите за няколко нощи. Това каза внапредседателят на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" полк. Вилис Цуров."Не съм убеден, че Русия иска да приеме някакъв план. Планът е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна за това, че няма мир. Целта на Русия е да превземе цяла Украйна, но едно е желанието, друго е възможностите, трето е резултатът", посочи той.По думите му предложения план от 28 точки още се преработва."Ще се видят някои корекции вероятно. Този план вероятно е създаден в Русия и е даден в САЩ, за да се афишира", обяснява полк. Вилис Цуров."Трудно е да се каже дали войната ще бъде прекратена, тъй спрямо последните изявления, има няколко сценария за край на войната. Първият е да се разпадне Русия и Украйна да бъде победител; другият е да се разпадне Украйна и Русия да бъде победител; а третият сценарий е да се прекрати войната за няколко години, което да доведе до още по-голяма война. Тогава вече няма да се знае изходът", обяснява полковникът."Тук се обръща внимание на оръжията, които американците не дадоха на Украйна. Предлагат се икономически условия, но войната може да се прекрати, ако бъде разбит един от трите фронта – икономически, политически и военен фронт. Те са предпоставки за прекратяване. Засега не виждам такова нещо. Трудно е да се предскаже, че скоро войната ще свърши", каза още той.Полк. Вилис Цуров отчете като голяма грешка да се подценява мнението на ЕС и Украйна."Целта на Тръмп не е да се прекрати войната, а да спечели Нобелова награда за мир и да докаже, че това, което е обещал на изборите, ще стане", добавя той."Недаването на ракети има положителна страна – че Украйна ще си ги създаде сама и ще ги използва. Така вече Украйна ще разработи три вида ракети. Нямайки оръжия от Запада, Украйна сама ще си произведе", каза още полковникът.