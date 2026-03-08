Експертът по сигурността полк. Славчо Велков коментира поведението на българския министър на отбраната Атанас Запрянов във връзка с последните събития в Близкия изток. Според експерта е било направено опит да се внуши, че иранска ракета е ударила натовска база в Инджирлик, включително чрез изфабрикувано видео."Турското посолство в България реагира веднага и категорично отрече информацията за удари по НАТО базата“, заяви полк. Велков за предаването. По думите му подобни изказвания представляват опит за разпалване на конфликта.Експертът уточни, че на летище София и в Националния стадион "Васил Левски“ действително оперират логистични модули на американските военновъздушни сили. "Има закон за пребиваване на чужди съюзнически войски в България, който ясно определя кой може да разрешава такива действия. Това е приоритет на Народното събрание, а не на министъра на отбраната“, обясни Велков.По думите му решението да се разположат военни самолети, които могат да представляват мишена, сред граждански обекти, е било "безумно“. Според него подобни действия увеличават рисковете за сигурността на страната, тъй като съвременните ракети могат да достигнат територията на България."Трябва да отличаваме рискове от непосредствена заплаха. В момента не сме цел на удари, но изказвания за член пети на НАТО могат да ни припознаят погрешно“, предупреди полк. Велков.