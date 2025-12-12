Положителен развой за най-голямото българско училище зад граница: "Малко българско училище в Чикаго" ще си върне отнетата субсидия
©
ФОКУС припомня, че субсидията на училището бе спряна заради твърдения, че неделното училище е обект на уронващи престижа и авторитета действия.
От Управителния съвет съобщават, че разговорът с МОН е преминал в "спокоен и конструктивен дух“, като са уточнени конкретните стъпки за възстановяване на статута както на "Малко българско училище“, така и на училище "Малката България“. И от двете страни е изразено желание за продължаване на сътрудничеството "в пълен синхрон и дух на доброжелателство“.
"Вярваме, че така ще продължим мисията си да съхраняваме и градим, макар и далеч от Родината – заедно и с подкрепата на българската държава", пишат още те.
Субсидията от МОН е около 15% от целия бюджет на организацията, но въпреки че "Малко българско училище" е планирало стабилно бюджета си от организацията признават, че субсидията от МОН е жизненоважна. Като организация с нестопанска цел училището не генерира печалба и разчита на държавната подкрепа, за да осигурява качествено обучение по български език, история и география.
Случилото се предизвика отзвук както сред българското общество в Чикаго така и у нас. Беше създадена петиция за връщане на субсидията, която беше разпространена както от родители на засегнатите ученици, така и и обществени български личности.
Още от категорията
/
Проф. Милена Стефанова: Президентът Радев се намира в една изключително тежка позиция в момента да реши какво точно иска да прави
19:25
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
19:11
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
16:51
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
13:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.