Получихме две оферти за доствака на 35 електрически мотрисни влака

© Две компании са подали оферти по процедурата за доставка на 35 електрически мотрисни влака. Това са полската Pesa и чешката Skoda Transportation, като ценовите им предложения са по-ниски от заложената прогнозна стойност от над 1.1 млрд. лв. без ДДС. Едната компания обаче не отговаря на условието за доставка на влаковете.



Офертите на компаниите са подадени в последния възможен ден – на 11 април и са отворени на следващия. Припомняме, че процедурата бе спряна заради жалба на френската Alstom и бе възобновена, след като КЗК я остави без разглеждане, пропомня economic.bg.



Ценовите предложения на компаниите



"Железопътни Превозни Средства ПЕСА Бидгошч“ АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA) е предложила единична цена от 23.5 млн. лв. без ДДС. Общата стойност на всички 35 влака е 822.5 млн. лв. без ДДС. Предложението на полската компания е с над 286.2 млн. лв. без ДДС по-ниско от прогнозната стойност на процедурата.



Консорциум "Шкода Транспортейшън“ и "Шкода Вагонка“ (Consortium Skoda Transportation a.s. and Skoda Vagonka a.s.) пък оферира с единична цена на влак в размер на над 17.6 млн. лв. без ДДС. Така общата стойност на всички машини е над 617.8 млн. лв. без ДДС, което е с над 490.9 млн. лв. по-ниско от прогнозната стойност.



Въпреки по-ниската цена е много вероятно Skoda Transportation да отпадне от състезанието заради времето на доставка на влаковете. Pesa може да достави новия подвижен състав в срок до 28 месеца, каквото бе условието на Министерство на транспорта, а Skoda Transportation – до 35 месеца.



Цената за планова поддръжка, предложена от Pesa, е 3.97 лв. на километър пробег. Skoda Transportation пък дава цена за същата услуга от 3.36 лв. на километър пробег.