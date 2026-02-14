Мъжката белгийска овчарка Венъм е изгубен в района на Белмекен. За това съобщи - Венци Дачевски във фейсбук профила си.Неприятната случка е станала през месец ноември и оттогава няма и следа от кучето. За намирането му е обявена голяма парична награда - 2000 евро. То отговаря на името - Венъм.Телефонът, на който може да се обадите, ако го видите е - 0885 274 258.