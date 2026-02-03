Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
© bTV
Тя обясни, че само половината от информацията по случая е разсекретена - 3 млн. страници 1800 снимки и 1200 видеозаписа.
"Това е меден капан. Цялата тази сценография се измисля да бъдат привличани хора в влияние от целия свят. Не е изненада, че България попада в списъка от държава. Словакия също излезе. Засега нямаме управляващи лица, което явно се дължи на неблизките отношения със САЩ. Много неща тепърва ще излизат“, каза пред bTV Поптодорова.
В кореспонденцията с българи се споменава за "среща с правителствени служители и принцесата. Засега не е ясно кои са те. Според нея използваните имена са псевдоними.
"Това е съвсем съзнателна и организирана операция. Има данни за връзки на Епстийн с руската престъпност за доставката на "млада плът“. Още един любопитен детайл президентът Бил Клинтън и жена му Хилари са призовани да свидетелстват пред Комисията по надзора и те са отказали“, заяви дипломатът.
Според нея няма как името на настоящия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп да отсъства, защото той е имал приятелски отношения с Епстийн, защото са се движели в общ социален кръг – на богаташите, които си устройват нестандартни забавления.
Тя е категорична, че информацията трудно може да се контролира и скоро всички подробности ще излязат.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
08:38
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Училището, в което е учил самоубилият се Билгин, с нов директор от днес - проверката на МОН продължава
02.02
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете у нас: Разследват изпиране на пари
02.02
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.