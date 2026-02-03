Досиетата "Епстийн“ предизвикаха вулканична реакция - тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства. Това заяви вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бивш посланик в Съединените щати Елена Поптодорова.Тя обясни, че само половината от информацията по случая е разсекретена - 3 млн. страници 1800 снимки и 1200 видеозаписа."Това е меден капан. Цялата тази сценография се измисля да бъдат привличани хора в влияние от целия свят. Не е изненада, че България попада в списъка от държава. Словакия също излезе. Засега нямаме управляващи лица, което явно се дължи на неблизките отношения със САЩ. Много неща тепърва ще излизат“, каза пред bTV Поптодорова.В кореспонденцията с българи се споменава за "среща с правителствени служители и принцесата. Засега не е ясно кои са те. Според нея използваните имена са псевдоними."Това е съвсем съзнателна и организирана операция. Има данни за връзки на Епстийн с руската престъпност за доставката на "млада плът“. Още един любопитен детайл президентът Бил Клинтън и жена му Хилари са призовани да свидетелстват пред Комисията по надзора и те са отказали“, заяви дипломатът.Според нея няма как името на настоящия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп да отсъства, защото той е имал приятелски отношения с Епстийн, защото са се движели в общ социален кръг – на богаташите, които си устройват нестандартни забавления.Тя е категорична, че информацията трудно може да се контролира и скоро всички подробности ще излязат.