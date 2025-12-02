Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Извършва се оглед на щетите. Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстанови се след 01:30 ч., когато полицията ни разреши. Тогава първо освободихме лините на градския транспорт, така че да могат да бъдат изтеглени контейнерите. След като бяха изтеглени контейнерите, отпадъците бяха избутани плътно до волеалеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на платната. В 05:30 ч. започва почистването с механизирани машини на пътните платна. Към момента вече всичко е почистено.Това съобщи инж. Николай Неделков от Столичния инспекторат пред журналисти рано сутрин след безредиците на протеста в София. 

Каква е равносметката? 

"Има щети както по инфраструктурата и градската среда, така и по трамваи от градския транспорт и много контейнери. Има 12 изгорели контейнера за разделно събиране. Има счупени колчета, счупени контейнери у други. Вадени и чупени са павета, както и плочки", каза Неделков. 

За момента още не е установено в какъв размер са щетите и какъв е техният обем. 

На въпрос дали са установени лицата с качулки и маски, които създадоха безредиците на протеста. той отговори:

"В целия център има охранителни камери и сме оставили органите реда да си свършат работата". 

Разрешението за протеста е бил до площад "Независимост", а след това имаше разрешение той да се придвижи под формата на мирно шествие. 

"След 22:00 часа тези, които бяха дошли на мирен протест си и тръгнаха и видяхте какво се случи". 

Неделков заяви още, че в голямата част на столицата електричеството е възстановено, очаква се да бъде възстановено на другите места в рамките на деня. 

В момента градският транспорт върви по график.