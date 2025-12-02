рано сутрин след безредиците на протеста в София.
Каква е равносметката?
"Има щети както по инфраструктурата и градската среда, така и по трамваи от градския транспорт и много контейнери. Има 12 изгорели контейнера за разделно събиране. Има счупени колчета, счупени контейнери у други. Вадени и чупени са павета, както и плочки", каза Неделков.
За момента още не е установено в какъв размер са щетите и какъв е техният обем.
На въпрос дали са установени лицата с качулки и маски, които създадоха безредиците на протеста. той отговори:
"В целия център има охранителни камери и сме оставили органите реда да си свършат работата".
Разрешението за протеста е бил до площад "Независимост", а след това имаше разрешение той да се придвижи под формата на мирно шествие.
"След 22:00 часа тези, които бяха дошли на мирен протест си и тръгнаха и видяхте какво се случи".
Неделков заяви още, че в голямата част на столицата електричеството е възстановено, очаква се да бъде възстановено на другите места в рамките на деня.
В момента градският транспорт върви по график.
