Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
© Фокус
В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 4 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 10 - с над 1,2 на 1000, а един, спрян за проверка, е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем души, а двама са отказали да бъдат тествани.
До момента: 11 583 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 14 3668 водачи и пътници. Съставени са 2340 фиша и 518 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
Още по темата
/
Акция в Русе и София: Четирима са задържани за разпространение на фентанил и други синтетични наркотици
17.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13.09
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Още от категорията
/
Топ синоптикът Янков: Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса
14:03
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получават парите за върнатите бутилки
12:20
Почина Иван Тенев
10:20
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.