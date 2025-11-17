Днес отново Земята ще бъде под влиянието на силно слънчево изригване. Това показват данните на специализирания сайт Meteo Agent.Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7.При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:- Липса на апетит- Постоянен плач- Раздразнителност- Разсеяност- Потиснатост- БезпокойствоТрудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)Аритмии или други сърдечно-съдови проблемиОбостряне на някои инфекции- Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )- Болки в ставите- Изпотяване на крайниците- Втрисане- Обща телесна слабост- Дискомфорт в областта на гърдите- Влошаване на хронични заболяванияОсобено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.