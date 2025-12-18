Пореден мащабен протест срещу Бюджет 2026: Граждани се събраха в "Триъгълника на властта"
Тогава първо беше отново внесен проектът, който предизвика недоволството и оставката на кабинета, а след това беше отхвърлен.
Протестиращите обявиха, че искат съдебна реформа и борба с корупцията и машинно гласуване.
Очаква се към 19 часа към демонстрацията да се присъединят и протестиращите срещу Сарафов пред Съдебната палата.
