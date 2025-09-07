Пореден протест в Плевен заради безводието

© Булфото В поредния 3-ти протест заради проблема с водата протестиращите блокираха главния път за София след село Ясен, предаде агенция "Булфото".



Протестиращите пристигнаха с автошествие, тръгнало от парк "Кайлъка" в Плевен, което премина по централните улици по града. Посланието на шествието е: "Довиждане! Ще ви идваме на свиждане". То е насочено към управляващите заради липсата на достатъчни мерки за разрешаване на проблема с безводието.



Припомняме, че бедственото положение в Плевен и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври.