Пореден протест в Плевен заради безводието

© Bulgaria ON AIR Хиляди плевенчани излязоха на протест срещу продължаващото близо два месеца безводие в региона.



С шествие по улиците на града до сградата на общината недоволните настояха за адекватни мерки за справяне с водната криза.



Въпреки обявените от държавата мерки, жители на Плевен обвиняват институциите в бездействие и настояват виновните да понесат наказания. Хората са категорични, че протестите ще продължат, докато проблемът не бъде решен.



Пред Bulgaria ON AIR експерти се обединиха, че Националният борд за водите няма да реши стратегическия проблем на държавата. Според тях лошата инфраструктура в сектора е една от основните причините за кризисната ситуация с водата у нас.