Бързо производство за управление с положителна проба за употреба на наркотични вещества.На 23 ноември около 03:40 ч. на бул. "Цар Освободител“ полицейски екип от Първо РУ е спрял за проверка автомобил "Рено Меган Сценик“, управляван от мъж на 36 години.Извършен тест за наркотици на мъжа зад волана е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Водачът е задържан и отведен за вземане на биологични проби.Образувано е бързо производство по случая и работата по него продължава, съобщиха от полицията.