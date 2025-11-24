Пореден случай: Мъж шофира дрогиран по булевард "Цар Освободител"
На 23 ноември около 03:40 ч. на бул. "Цар Освободител“ полицейски екип от Първо РУ е спрял за проверка автомобил "Рено Меган Сценик“, управляван от мъж на 36 години.
Извършен тест за наркотици на мъжа зад волана е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Водачът е задържан и отведен за вземане на биологични проби.
Образувано е бързо производство по случая и работата по него продължава, съобщиха от полицията.
Още от категорията
/
АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
10:18
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Снегът дойде
23.11
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.