113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен. За това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

В рамките на няколко операции на територията на област Плевен, полицейските служители са значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори:

- 17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми;

- 113 образци на бюлетини за предстоящите избори;

- 4 115 евро в брой.

"Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства", съобщи Кандев.

ФОКУС припомня, че след старта на предизборната камапния в страната активно се провеждат полицейски акции, целящи възпрепятстването на купения вот.

Преди два дни, на 11 април, в Търговище беше проведена нова успешна операция срещу изборни престъпления. При извършен обиск на заподозрените са открити близо 12 000 евро, укрити в пояс около тялото на единия от тях.