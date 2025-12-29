Поредица от пожари в автомобили в Русе по Коледните празници
© БТА
На 25 декември в с. Пиргово е възникнал пожар в лек автомобил, който е бил загасен от собственика преди пристигането на пожарния екип. Предполагаемата причина отново е техническа неизправност.
На 26 и 28 декември са регистрирани пожари със засегнати превозни средства - на ул. "19-ти февруари" и на ул. "Котовск в Русе, като при първия случай засегнатият автомобил е бил в близост до горящи контейнери, а при втория пожарът е възникнал в двигателния отсек, вероятно заради техническа неизправност.
Същия ден, в къща на ул. "Места“ в Русе е горяла част от таванска конструкция в близост до комин. Живущите са направили опит да гасят, като са прегледани от екип на спешна помощ. Нанесени са материални щети, а причината е неправилно ползване на отоплителни уреди.
На 23 декември в апартамент на ул. "Рига“ в ж.к. "Здравец-изток“ е възникнал пожар в климатик, причинен от неправилно ползване на нагревателен уред. Огънят е бил загасен от собственика преди пристигането на екипите, като са нанесени щети по шкаф и дограма, съобщи полицията.
Още от категорията
/
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
18:02
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
16:43
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
15:39
"Хоспитализирани", но в игрални зали: След сигнал на НАП, НЗОК проверява за непълни или неосъществени хоспитализации
15:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.