В ранните часове на 24 декември на ул. "Йоаким Груев“ в ж.к. "Дружба 3“ е възникнал пожар в лек автомобил, който се е разпространил и върху втори автомобил. Двете превозни средства са напълно унищожени, а още два автомобила са частично засегнати. Предполагаемата причина е техническа неизправност.На 25 декември в с. Пиргово е възникнал пожар в лек автомобил, който е бил загасен от собственика преди пристигането на пожарния екип. Предполагаемата причина отново е техническа неизправност.На 26 и 28 декември са регистрирани пожари със засегнати превозни средства - на ул. "19-ти февруари" и на ул. "Котовск в Русе, като при първия случай засегнатият автомобил е бил в близост до горящи контейнери, а при втория пожарът е възникнал в двигателния отсек, вероятно заради техническа неизправност.Същия ден, в къща на ул. "Места“ в Русе е горяла част от таванска конструкция в близост до комин. Живущите са направили опит да гасят, като са прегледани от екип на спешна помощ. Нанесени са материални щети, а причината е неправилно ползване на отоплителни уреди.На 23 декември в апартамент на ул. "Рига“ в ж.к. "Здравец-изток“ е възникнал пожар в климатик, причинен от неправилно ползване на нагревателен уред. Огънят е бил загасен от собственика преди пристигането на екипите, като са нанесени щети по шкаф и дограма, съобщи полицията.