За поредна тапа на АМ "Тракия" съобщават пътуващи. Задръстването отново в близост до ремонта край Ихтаман.Километричната тапа се е образувала в посока Бургас.Припомняме, че заради ремонтите пътуващите ежедневно прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел.