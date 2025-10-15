ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредна тапа на АМ "Тракия"
Километричната тапа се е образувала в посока Бургас.
Припомняме, че заради ремонтите пътуващите ежедневно прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел.
Шофирайте внимателно!
