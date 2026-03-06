Маскирани лица са надраскали с надписи и са изрисували нецензурни знаци на офиса на Българския културен клуб "Иван Михайлов“ в Битоля, Република Северна Македония. Това става ясно от публикувани снимки и видеа от Сдружението и неговия председател Люпчо Георгиевски във Фейсбук."Няма как да не обърнем внимание на призива "Македония на македонците". Това е призив на историческото ВМРО, подкрепян и от нашия патрон, Иван Михайлов, който в миналото е имал прогресивен и инклузивен смисъл - една обща държава на всички етноси, населяващи географския регион Македония - българи, турци, албанци, власи и всички други. Днес обаче този призив се използва от най-ретроградните националисти в Северна Македония като израз на техния стремеж към "чиста" нация - държава, в която са допустими само едно самоопределение и един тип мислене. Няма как дедите на тези страхливци да не обърат в гробовете си, ако научат до колко е изкривено едновремешното послание за свобода и равенство", пише Георгиевски.Във връзка с медийни запитвания по повод гореспоменатата вандалска проява спрямо клуба на българската общност в Битоля, заместник-министър Марин Райков коментира следното:С тревога констатираме, че за пореден път е извършено посегателство срещу един от клубовете на българската общност в Република Северна Македония.Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи.Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират в съответствие с ангажиментите, разписани в Европейския консенсус от юли 2022 г. и в отговор на европейските стремежи на по-голямата част от обществото на Република Северна Македония.Това е поредният антибългарски акт в Северна Македония. Стотици са случаите на нападения, побой, нарушаване на правата и репресии от властта срещу граждани в РСМ с българско самосъзнание, забраняване на българските културни клубове със специален закон, вандалски актове и дори стрелба срещу офисите на клубовете.ВМРО отдавна предупреждава, че югозападната ни съседка не трябва да започва преговори за членство в Европейския съюз, докато властта в Скопие продължава да толерира говора и действията на омразата срещу македонските българи и България. Българското правителство и външното ни министерство трябва да втвърдят дипломатическия тон и да реагират незабавно на всеки антибългарски акт в Република Северна Македония, призовават от движението.