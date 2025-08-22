ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поредна жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по пътя
Разказ на очевидец:
"Идвахме от Ловеч, когато спряхме и слязохме от колата. Тогава видяхме, че срещу нас се движи джип, който влачи нещо. В началото помислих, че е закачил чувал, после видях, че е куче, което се влачеше по корем. Не караше бавно, тичах срещу него, отворих му вратата и казах да спре. Не ме отрази и мълчеше. Успях да го спра до една ограда. Гледката беше потресаваща. Кучето беше вързано със синджир за врата. Мъжът каза, че на животното му няма нищо и поиска да продължи по пътя си. Отвързах кучето и го взех", разказа в ефира на NOVA Селин Тихомиров.
