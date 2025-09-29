Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел

© Facebook За голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел в посока Бургас съобщават пътуващи и уточняват, че при Ихтиман ситуацията не е по-добра.



"От 10 минути не сме мръднали край Ихтиман", казват шофьорите.



Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.



От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.



Шофирайте внимателно!