Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Автор: Илиана Пенова 16:21
© Facebook
За голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел в посока Бургас съобщават пътуващи и уточняват, че при Ихтиман ситуацията не е по-добра. 

"От 10 минути не сме мръднали край Ихтиман", казват шофьорите. 

Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.

От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

Шофирайте внимателно!

