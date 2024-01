Поръчката за 410 млн. лева за двуетажните електрически влакове удари на камък

© Министерство на транспорта прекрати търга за доставката на 7 двуетажни електрически влака на стойност над 410.5 млн. лв. без ДДС. Проблемът е, че единственият кандидат, който подаде оферта, предлага по-дълъг срок за доставка от заложения в изискванията на поръчката. Решението за прекратяване е от днес, става ясно от проверка в сайта на Регистъра за електронни поръчки.



Миналата седмица медията ни съобщи, че единствено Консорциум 7 DDEMU има желание да произведе новите двуетажни влакове, като предложи цена двойно по-ниска от прогнозната стойност – около 250.2 млн. лв. без ДДС.



Защо се спира поръчката?



За оценяващата Комисия проблем не се явява това, че по процедурата има една единствена оферта, а срокът за доставка, става ясно от доклада. Въпросният консорциум предлага срок за доставка на напълно завършени и окомплектовани бройки подвижен състав между 36-ия и 52-ия месец. Заявява, че срокът за регистрация на всички бройки на името на възложителя, вкл. и времето за самата регистрация, е между 50-ия и 54-ия месец.



Тези срокове обаче не отговарят на изискванията, заложени в поръчката. Възложителят е поставил условие към участниците бройките подвижен състав да бъдат доставени и регистрирани не по-късно от 33-тия месец от датата на започване на изпълнението на договора. Участниците трябва да разработят подробен график за изпълнение на доставката, като посочват месеца, в който ще доставят на територията на страната и месеца, в който ще регистрират на името на възложителя съответната бройка подвижен състав.



Видно от изложеното, участникът не изпълнява условието всички бройки подвижен състав да бъдат доставени и регистрирани не по-късно от 33 месеца от датата на започване на изпълнението на договора, поради което предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в техническата спецификация и образеца на техническото предложение“, се посочва в доклада на оценяващата Комисия.



Именно заради това Комисията предлага отстраняване на консорциума от по-нататъшно участие в процедурата, както и прекратяване на търга. Това е станало с решение на министъра на транспорта от 15 януари. То може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в 10-дневен срок.



Кой участва в консорциума?



Единствено Консорциум 7 DDEMU е подал оферта, в електронния регистър липсваше информация за това кои фирми участват в обединението. Министерството на транспорта също отказа да предостави данни.



Беше почти сигурно обаче, че участие има китайската CRRC Zhuzhou Locomotive CO, тъй като ценовата оферта бе подписана от немската Vossloh Rolling Stock. Сега това се потвърждава от доклада на оценителната Комисията.



"Медиапул" обаче съобщава, че по неофициална информация в Консорциума има и българска следа. Медията посочва, че зад обединението стои бивш шеф на Националната компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).



Припомняме, че в същия състав фирмите подадоха оферти за участие и в търговете за доставка на локомотиви на министерството, но и на БДЖ. И при двете процедури обаче отпаднаха, съобщава Economic.bg.



Какво следва?



Много е вероятно Министерството да обяви процедура по пряко договаряне и по този търг, както се случи с процедурата за доставката на 20 едноетажни влака. За да стане това, едно от условията, разписани в Закона за обществени поръчки (ЗОП), е подадените оферти да не отговарят на зададените критерии от възложителя.



Ако се стигне до пряко договаряне, то ресорното ведомство на практика ще води преговори по две поръчки за новите влакове с китайската компания.



Припомняме, че CRRC Zhuzhou Locomotive CO участваше самостоятелно и в прекратения търг за доставка на 20 едноетажни влака. Тогава компанията също предложи наполовина по-ниска цена от прогнозната. Процедурата за над 1.2 млрд. лв. сега продължава с пряко договаряне, като транспортното ведомство е отправило покана към CRRC Zhuzhou Locomotive CO, както и към испанската Patentes Talgo SL.



Търговете за нов подвижен състав се финансират със средства от Плана за възстановяване. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2026 г. В противен случай има риск да бъдат загубени.