Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Пощите обучават над 3000 служители да обменят в евро
Автор: Петър Дучев 14:13
©
"Български пощи" обучават над 3000 служители за работа с евро и обмяната на левове в евро в пощенските станции. Това заяви днес на брифинг заместник изпълнителният директор на дружеството Станимир Белинов. Дружеството организира няколко вида обучения за своите служители, на които предстои да работят с евро. Отделно са предвидени по-задълбочени обучения на служителите, които ще бъдат пряко ангажирани в процеса на обмяна.

Около 300 служители, които вече са преминали вътрешна подготовка и външна в Център за квалификация и развитие на кадри, ще обучават по график колегите си в цялата структура на "Български пощи“.

Служителите в дружеството се запознават с технически параметри и дизайна на банкнотите и монетите на лева и еврото, както и с разпознаване на защитните им елементи.

Пощенските служители, ангажирани с процеса на обмяната на левове в евро, получават и допълнителна информация какви данни се въвеждат в наличния софтуер, какви документи се изискват от хората, които обменят левове и др. След провеждане на обучение се предприемат допълнителни действия, които гарантират, че знанията и уменията, придобити по време на семинарите, се прилагат ефективно и устойчиво.

"Нашите служители ще бъдат добре обучени, а в 2230 пощенски станции ще има налични броячни машини, видеонаблюдение и всички технически средства, необходими за бързото, лесното и сигурно осъществяване на процеса по обмяна“ – заяви зам. изпълнителният директор.

