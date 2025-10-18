Bulgaria ON AIR.
Междувременно Израел потвърди, че е получил още едно тяло на заложник, държан от палестинската групировка.
В края на миналата седмица Израел и "Хамас" постигнаха споразумение за първата фаза от мирния план на президента Доналд Тръмп за Ивицата Газа.
Документът предвижда замразяване на военните действия в замяна на освобождаването на всички израелски заложници. От израелските власти подчертаха, че няма да правят компромиси и всички усилия ще бъдат насочени към връщането на телата на загиналите пленници.
Министърът на отбраната на Израел - Израел Кац, заплаши, че бойните действия ще бъдат подновени, ако "Хамас" не изпълни условията на примирието, подкрепено от САЩ, което спря войната в Газа.
