Илияна Йотова.
Днес на "Дондуков" 1 ще отидат представителите на Сметната палата заради консултациите за поста служебен премиер. Това са управителят Димитър Главчев и неговите заместници - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След разговорите им с президента Йотова, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.
До момента позитивен отговор, че биха заели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова.
Последен ден на консултации при президента Илияна Йотова за поста служебен премиер
©
Още по темата
/
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" и "Да, България" по повод предстоящите избори
29.01
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
29.01
На първо четене в зала: Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства
29.01
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
29.01
Костадинов: Ние бяхме първите, които казахме, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер
29.01
Емануил Йорданов: Постът на министъра на вътрешните работи е важен през цялото време, не само когато идват избори
28.01
Още от категорията
/
Румен Радев: Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл"
08:53
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Синдикат "Образование": Българският учител е оставен сам да се справя с един грозен и системен недъг
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зафиров обяви, че няма да участва в парламентарните листи на БСП ...
20:26 / 29.01.2026
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
20:05 / 29.01.2026
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" ...
19:48 / 29.01.2026
Дъжд и сняг в следващите 24 часа
19:23 / 29.01.2026
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
18:57 / 29.01.2026
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурнос...
17:57 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.