Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
Автор: Десислава Томева 08:40Коментари (0)0
© Фокус
Днес е последният ден от август, в който Националният осигурителен институт ще преведе по сметките обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство.

"Фокус" припомня, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.

Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите.

