Изтича срокът, в който политическите партии трябва да представят годишните си финансови отчети за 2025 година.От Сметната палата обявиха, че въпреки крайният срок все още чакат финансовите разчети на 54 партии. Тези, които не го направят или закъснеят, ще бъдат глобени.Освен финансовите отчети за миналата година партиите трябва да предоставят и списъци на физическите лица, направили дарения. Освен това губят правото си на държавна субсидия.