Поклонението пред журналиста и художник Иван Тенев ще се състои на  02.11.2025г от 13.00 часа в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова в профила си във Facebook.

Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 часа.