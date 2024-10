Посочиха какви заплати в нето взимат добрите програмисти в България

© Кой каква заплата получава в IT индустрията в България. Ето какви са данните според Job Board-a на DEV.BG.



Най-високи са заплатите за онези, които се занимават с разработката на мобилни приложения. Сходна тенденция очертава и медианата, като според тези стойности в топ 5 се нареждат още DevOps и Java специалистите. Ако трябва да сравним основните категории за програмистите (по медиана), позициите за Fullstack Development са по-добре платени, следвани от Frontend и Backend.



Нещата стоят малко по-различно при senior специалистите, които имат над 5 години професионален опит в IT индустрията. Тук се наблюдава пренареждане, което поставя в топ 3 категориите ML/AI/ Data Modelling, Data Science и отново DevOps според средноаритметичните стойности. Когато разглеждаме медианите, виждаме, че водещи са същите категории с изключение на Data Science, която е заменена от Android Development.



Минималните и максималните стойности на нетните заплати в платформата отново варират, като достигат до 22 хил. лв. за DevOps и Infrastructure (към тази категория, освен DevOps, се причисляват Cybersecurity, Database Engineer и SysAdmin).



На няколко места – при .NET, Backend Development, Manual QA и QA, се забелязва като стойност и 725 лв., което отговаря на чистата минимална работна заплата в момента. За същите категории миналата година най-ниските възможни суми, обявени в DEV.BG, бяха в диапазона 800-1200 лв.



Трябва обаче да се отбележи, че възнаграждения от този порядък са по-скоро изключение, отколкото редовна практика в индустрията.



От друга страна, при максималните стойности 4-цифрени са сумите единствено за специалистите по киберсигурност, както и тези за ангажираните с Quality Assurance.



Каква е ситуацията спрямо 2023 година?



С две думи – има спад. С три думи – има и повишения. За някои позиции възнагражденията са по-ниски или остават на същите нива. Това не изключва факта, че има и категории, които са станали по-добре платени.



Например ако миналата година senior специалистите, ангажирани с Backend Development, са получавали 6400-9000 лв. (медиана), то сега сумата е 6000-9500 лв. (медиана). От друга страна, при медианата за Frontend Development-а за хора с над 5 години опит няма промяна, но заплатите са станали по-високи за Senior Fullstack Development.



Повишение от порядъка на няколкостотин лева се наблюдава и при хората с малък или без IT опит.



Максимални и минимални нетни стойности на заплатите през 2024 г.



Backend Development – 6000 – 9500



Java - 7500 – 11 000



NET - 5000 – 7155



C / C++ / Embedded - 6000 – 10 850



PHP - 5500 – 8000



Python - 7000 – 8300



js - 6000 – 10000



Frontend Development



JavaScript - 5500 – 8250



Angular - 6000 – 9000



React - 5750 – 9000



Fullstack Development - 5750 – 8750



Mobile Development - 6500 – 10 000



iOS - 6500 – 10 750



Android - 6500 – 12 000



Quality Assurance - 4000 – 7000



Automation QA - 5000 – 7500



Data Science - 7000 – 10 500



ML/AI/Data Modelling - 7000 – 15 000



ERP-CRM Development - 6000 – 10 500



Infrastructure - 7000 – 11 000



DevOps 7000 – 12 000



IT Security/Cybersecurity - 8000 – 9000



Database Engineer - 8500 – 11 500