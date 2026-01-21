Постановката "Всички замесени" поставя въпроса за свободата от миналото
© ФОКУС
Преводът на "Всички замесени“ от испански е на Нева Мичева, а режисьор е Владислав Стоименов. "Той внася много яснота за актьорите, защото има някои места, на които се лутаме, чудим се това ли е верният път към персонажа. Моята героиня например е много трудна за изиграване. Има моменти, в които тя се прави на друг човек, има моменти, в които прозира истинският й характер. Това на мен лично ми беше много трудно – къде какво точно да извадя. Владислав Стоименов страшно много помага точно в тези моменти“, поясни актрисата.
Историята е изградена около една пекарна, един пекар и трима непознати, които се учат да месят хляб. "Месенето на хляб се разглежда като терапия, като начин да замесиш чувствата си, да се освободиш от предразсъдъците и в един момент просто да ги изгориш, да започнеш наново. Стигаме до доста големи крайности, много сериозни разкрития, които преобръщат представата на самите герои за това какво се случва на този курс по хляб“, разказа Майа Тинкова.
В представлението участват Силвия Петкова, Майа Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. "Много лесно се работи с тях, сякаш сме от една порода. Споделянето става някак лесно“, допълни Тинкова.
Премиерата на "Всички замесени“ е на 17 февруари в "Theatro отсам канала“.
