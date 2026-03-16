Към тази седмица имаме покачване на потребителската кошница с 1 евро, или така казано е вече е на равнище 58 евро за седмицата спрямо предходната седмица. Това заяви по време на брифинг ръководителят на Координационния център Владимир Иванов.По негови думи в сравнение със същия период на миналата година - разликата от 4 евро се запазва, като тя изцяло е за сметка на цените на плодовете и зеленчуците. Според него там се наблюдават най-сериозните ръстове."През последната седмица се наблюдава стабилизиране на цената на краставиците и известен спад в цената на тиквичките. Запазват се високите цени на пипера. Доматите отбелязват през последната седмица ръст с около 11 евроцента.На годишна база доматите са с около 28 процента по-скъпи спрямо същия период на миналата година, краставиците с 43 процента, червеният пипер с 12 процента, а зеленият пипер - със 7 процента. При тиквичките поскъпването спрямо миналата година е около 68 процента. Лимоните са приблизително със 70 процента по-скъпи, а мандарините и портокалите - с между 10 и 12 процента. Ябълките са с около 22 процента над нивата от миналата година.Цената на картофите е с около 31 процента по-ниска на годишна база, зелето - с 29 процента, морковите - с около 3 процента, а лукът - с около 20 процента по-ниско спрямо нивата от миналата година.Цените на захар, фасул и ориз са под нивата от миналата година, като на международните пазари се отчита леко понижение - при захарта около 4 процента, при фасула - 12 процента, а при ориз - около 2 процента. Брашното и олиото са с около 5 процента разлика спрямо миналата година. Млечните продукти - кашкавал, сирене и масло са с между 3 и 4 процента над нивата от миналата година.