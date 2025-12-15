Потребителската кошница на продукти на едро поскъпва с още един лев за последната седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Така цената на кошницата на едро вече е 101 лева.Като причина за поскъпването се посочва факторът сезонност. По-голямо поскъпване се наблюдава именно при зеленчуците.Цената на доматите се вдига с 16 ст., тази на краставиците - с 40 ст., на зелените чушки - с 30 ст.