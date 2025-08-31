Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Потребителската кошница продължава да поскъпва, ето къде цените са най-високи
Автор: Екип Ruse24.bg 09:47Коментари (0)38
©
С един лев - до 98 лева през тази седмица се е увеличила цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

С 11% през тази седмица е поскъпнало зелето, с почти десет на сто - картофите. Увеличение има и в цените на яйцата, краставиците и киселото мляко.

Червените чушки поевтиняват с близо 6%, намаление има в цените на брашното, доматите, прасковите и кайсиите.

Най-високи цени на едро на отделни продукти тази седмица са отчетени в София. Цената на кашкавала в столицата минала 30 лева за килограм на едро, докато в Благоевград цената е малко над 12 лева, предава БНТ.

В София най-скъпи са и сиреното, каймата, оризът, олиото и брашното.

Още по темата: общо новини по темата: 680
30.08.2025 »
29.08.2025 »
28.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:45 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
19:12 / 29.08.2025
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
13:08 / 29.08.2025
Мотоциклетист загина на Петрохан
Мотоциклетист загина на Петрохан
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Бури и градушки 2025 г.
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: