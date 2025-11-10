Потребителската кошница стана 100 лева
От основните хранителни продукти е паднала само цената на сиренето. Килограмът краве сирене e 12 лева.
Най-много са поскъпнали тиквичките с 51 стотинки.
Тази седмица поскъпват още ябълките, краставиците и пиперът.
