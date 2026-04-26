Потребителската кошница през тази седмица е достигнала цената от 59 евро, показва анализа на Държавната комисия за стокови борси и тържища.
Кои продукти са поскъпнали най-много?
При картофите се наблюдава увеличение от над 12%, предава БНТ. Поскъпване има още при червените чушки и ориза, както и при зелевата салата.
Намаление при някои от стоките
По-ниска е цената на краставиците с над 20 на сто. И при доматите - с над 19. Поевтиняване са наблюдава и при тиквичките и прясното мляко.
Разминавания в цените
Сериозни вариации на цените през тази седмица е имало при кашкавала и каймата. Кашкавал тип Витоша в София на места се е продавал за под 6 евро, докато в Пловдив цената му е достигнала до почти 13 евро.
