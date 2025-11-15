Сподели close
След акцията на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина", един митничар е с повдигнато обвинение за подкуп, съобщи NOVA.

Днес на обвинения ще бъде поискан постоянен арест от Софийския окръжен съд. 

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение.