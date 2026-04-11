Спестяванията на домакинствата в еврозоната намаляват през третото тримесечие на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат. Спестовният процент пада до 15.1%, спрямо 15.4% през предходното тримесечие, което се обяснява с по-бързия ръст на потреблението спрямо доходите, предава ФОКУС.

Основната причина за този спад е, че разходите на домакинствата се увеличават по-осезаемо – с 0.9%, докато разполагаемият доход нараства с едва 0.6%. Това означава, че европейците започват да харчат повече от нарастването на доходите си, което логично води до по-нисък дял на спестяванията.

В същото време инвестиционната активност на домакинствата остава стабилна. Делът на инвестициите се запазва на ниво от 9.0%, тъй като увеличението на инвестициите почти съвпада с ръста на доходите.

Данните показват и леки промени при бизнеса – делът на печалбата на нефинансовите предприятия се понижава минимално до 39.1%, докато инвестициите на компаниите отбелязват лек ръст до 21.7%.

Тенденцията подсказва постепенна промяна в поведението на домакинствата в еврозоната – от натрупване на спестявания към по-активно потребление, което може да има отражение върху икономическия растеж в следващите тримесечия.