Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще остане цялата година
На 26-ти декември е отървдено и поверие свързано с времето и метеорологичните условия.
То гласи, че каквото е времето през този ден, както и през следващите 11 дни – такова ще бъде всеки месец от новата година.
