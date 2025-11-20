Бойко Рашков.
Поводът за брифинга е именно уволнението на полицай от районното управление в Добрич.
Бяха отправени обвинения към Калин Стоянов. От ПП–ДБ обявиха, че ще поискат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов, както и сформиране на анкетна комисия по случая.
"По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии – не. Важно е да се знае, че водя гражданско дело и днес имам основание да заведа още едно", коментира той.
Появиха се твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич, ПП-ДБ искат изслушване на Митов
©
Още по темата
/
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
19.11
България се присъединява към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи
12.11
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Още от категорията
/
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи на лица под 15 години, включете се тук
19:00
СБУ иска ТВ предаванията, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи потреблението им
17:10
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
16:40
Мария Филипова: Детството, което имат нашите деца, няма да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро
16:38
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
14:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.