Пожар пламна на покрива на сградата, в която се помещават общинска и областна администрации в Разград.Пожарът е започнал около 10:45 часа днес, като нзабавно са изпратени три пожарни коли и полицейски патрули. Към 11:30 часа огънят е вече е бил загасен.Извършва се оглед на местопроизшествието, който да изясни причините и обстоятелствата за възникването на огъня. По първоначална информация трима работници от фирма, извършваща ремонт на сградата, са рязали с оксижен материали.