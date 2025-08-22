© Фокус виж галерията За голямо задръстване на АМ "Тракия" след Вакарел в посока Бургас, сигнализира читател на "Фокус".



На магистралата се е образувала тапа и е преминал пожарен автомобил с включени сирени.



От пожарната съобщиха за "Фокус", че става въпрос за катастрофа между ТИР и лек автомобил на 26 км от АМ "Тракия". На мястото е пристигнал пожарен автомобил.



Нашият читател споделя, че на мястото е пристигнала и линека, а катастрофата изглежда тежка. След участъка на ПТП-то движението се нормализира.



От МВР все още нямат информация по случая.