Надяваме се компетентните органи да изяснят случая и да вземат справедливи решения. Това заявиха от пациентски организации “Заедно с теб" относно случая с прегазеното куче Мая в София от специализант от ВМА.От организацията подчерта още, че осъждат остро поведението на лекаря, от когото се очаква хуманно отношение и състрадание.Ние не толерираме проявите на агресия и призивите за насилие, както и не одобряваме очернянето на ВМА (Военномедицинска академия). Болницата носи отговорност единствено за професионалните качества на медиците, които работят там.До Пациенски организации “Заедно с теб" редовно има благодарствени отзиви от доволни пациенти и близки, получили професионална грижа и човешко отношение във ВМА.С нашата позиция искаме и да подкрепим съвестните, професионално отговорни, състрадателни, грижовни медици от ВМА, защото те заслужават нашата благодарност!